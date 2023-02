Los artistas, futbolistas, modelos y celebridades en general siempre están expuestos a los medios de comunicación. Cada cosa que digan o hagan en la vía pública es merecedor de una primera plana, por ello no pasó desapercibido la actitud que tuvo Ester Expósito con algunos fans que le pedían una foto.

La actriz española, conocida por interpretar a Carla Rosón Caleruega en la serie Élite, fue vista antes de entrar a un evento en el que vestía un abrigo negro elegante, acompañado de un moño que hacía juego en una coleta alta.

Según se aprecia en un video que se hizo viral, la modelo estaba apurada por cumplir con sus actividades cuando fue abordada por un grupo de fans, quienes la reconocieron y le pidieron una foto para el recuerdo.

Expósito, quien contaba con resguardo de seguridad, se percató de ello y cumplió con el pedido de sus fans pero con una condición. ¿Cuál era esa? que la foto sea rápida y de preferencia grupal para no tomarse con cada uno.

En el audio se logra escuchar “rápido, rápido” y se ve claramente que a uno de los fans acepta de mala manera la instantánea, convirtiéndose así en blanco de críticas por su actitud grosera.

Críticas en redes

Uno de los usuarios comentó que así esté cansada por su agotadora agenda no puede tener esa actitud con sus fans que, por si fuera poco, gracias a ellos goza de gran popularidad en Hollywood.

“¡Yo no me saco foto! Está bien que esté cansada y no quiera fotos pero tampoco esa actitud”, se lee entre los comentarios.

Hasta la fecha, la actriz nacida en Madrid no ha emitido comunicado alguno pidiendo disculpas por su actitud, pero lo que sí se sabe es que tiene varios proyectos para este 2023.

