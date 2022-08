“Esto es bacán”, el nuevo espacio de Willax TV, se estrenó en la noche del sábado 13 de agosto. Como parte de su primera edición, los conductores —Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado— presentaron a los integrantes.

Chris Soifer, ‘Zumba’, Duilio Vallebuona, Alejandro Pino, Andrea Arana, Allison Pastor, entre otros fueron presentados como los integrantes de “Esto es bacán”.

El tiktoker Elías Montalvo también se sumó al elenco pero no estuvo presente en el set. El modelo se conectó desde México, vía streaming.

“Estoy un poco nervioso de ver a todos ahí (en el set) y se me pone la piel de gallina. Por motivos de fuerza mayor no he podido acompañarlos”, dijo al inicio.

“Cuando me contaron la causa y la razón por la cual me han convocado, yo me emocioné mucho y qué bonito estar ahí por una noble causa”, añadió.

Por otro lado, Elías Montalvo señaló que abrió un negocio en México: “Me está yendo muy bien. Logré abrir un negocio, una cafetería temática en la ciudad de México. Me va muy bien y estamos creciendo poco a poco”.