Este lunes, ‘guerreros’ y ‘combatientes’ se enfrentarán en la Gran Semifinal de “Esto es Guerra” y deberán superar circuitos extremos y dejar alma, corazón y todo su aliento en cada competencia -que es la antesala a lo que se vivirá en la Gran Final de Temporada 2020- para salir vencedores.

Los ‘guerreros’ llegan a esta etapa liderados por Patricio Parodi. El equipo esta conformado además por Hugo García, Gino Assereto, Jota Benz, Paloma Fiuza y Angie Arizaga, además de los recién llegados Said Palao y Alejandra Baigorria.

Los combatientes tienen como capitán a Rafael Cardozo, quien regresó la semana pasada al reality. Le siguen Mario Irivarren, Pancho Rodríguez, Ignacio Baladán, Facundo González, Ducelia Echevarría, Karen Dejo, Rosángela Espinoza y Luciana Fuster.

Como ya es costumbre, el productor Peter Fajardo tiene preparado un programa especial para sorprender a los televidentes. La cita es este lunes 09 de noviembre desde las 6:50 de la tarde por América Televisión.

DE COMBATIENTES A GUERREROS

Esta vez la novedad será que Alejandra Baigorria y Said Palao saldrán a competir junto al equipo de los ‘guerreros’, motivo por lo cual existe gran expectativa, ya que han declarado que dejarán todo en la cancha, pese a que su corazón sigue siendo ‘combatiente’.

“Me siento bien en los Guerreros; mi nivel de competencia ha mejorado bastante y llego con un buen estado físico. Entreno todos los días dos horas diarias”, dijo Alejandra que admite tener un carácter fuerte, razón por la cual tiene constantes discusiones con Rafael Cardozo

“Nunca pensamos competir por otro equipo que no sea el de los ‘combatientes’, pero nuestro trabajo es dar lo mejor de nosotros en donde estemos, y para eso nos hemos preparado todo este tiempo. Siempre lo he dicho mi corazón será ‘combatiente’”, acotó Said.

MENSAJE A DUCELIA ECHEVARRÍA

Alejandra Baigorria habló sobre la competencia con Ducelia Echevarría y le mandó un contundente mensaje. “No subestimo a nadie, Ducelia es una mujer muy rápida, por eso nuestra competencia es muy pareja, siempre ella gana o yo, la gente vive mucho nuestra competencia, creo porque las dos somos piconazas", dijo.

"Creo que va ser uno de los duelos más esperados, porque estoy segura que ninguna va querer perder su punto. Lo único que le voy a decir a ella; es que le deseo toda la suerte del mundo y que gane la que no cometa errores, pero igual yo voy con todo”, afirmó Baigorria.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo regresó a EEG como capitán de los ‘combatientes’

Rafael Cardozo regresó como capitán de Los combatientes. (Esto es Guerra/América)