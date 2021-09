La conductora del reality ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel y los guerreros llegaron esta mañana a México y ni bien pisaron tierras aztecas lo primero que hicieron es visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe para pedir su bendición para la competencia.

Y es que este lunes 6 de setiembre los guerreros peruanos se enfrentarán a los guerreros mexicanos en una lucha en el que ganará el mejor. Todos los seguidores peruanos, mexicanos y otras nacionalidades están a la expectativa de lo que sucederá.

“NO SE ENTRISTEZCA TU CORAZÓN. ACASO NO ESTOY AQUÍ QUE SOY TU MADRE?” Basílica de La Virgen De Guadalupe. Completamente conmovida con la energía de la oración de tanta gente. No es increíble lo que irradiamos cuando estamos unidos?”. escribió emocionada, Johanna San Miguel en su cuenta de Instagram.

Ayer todo el equipo de ‘Esto es guerra’ fue hasta el canal con sus maletas para despedirse en vivo de sus televidentes, desde el lunes el programa se transmitirá desde México.

“Hoy todos somos uno. Gracias por la buena vibra. A pasarla bien y unámonos en un solo corazón. Vamos a dar todo por el 1000 %”, dijeron Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, minutos antes de subir al bus que los llevó al aeropuerto.

Este sábado, Patricio Parodi, Jota Benz, Facundo Gonzales, Melissa Loza, Alejandra Baigorria, Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Paloma Fiuza, Ducelia Echevarría, Rosángela Espinoza, Karen Dejo y Luciana Fuster junto a los conductores ya están disfrutando de su estadía en tierras asztecas.

Johanna San Miguel visita al Basílica de la Virgen de Guadalupe.

