Los radicales cambios que puso en marcha la producción de “Esto es Guerra” no le cayó nada bien a Micheille Soifer. La cantante volvió a mostrar su rechazo luego que Rosángela Espinoza pasó al equipo de los ‘Guerreros’.

Tras evidenciar ante cámaras su incomodidad por competir junto a la exintegrante de los “Combatientes”, la popular ‘Michi’ explicó los motivos por los que no puede llevarse bien con la influencer.

“Tampoco puedo ser tan hipócrita y poner mi cara feliz porque honestamente ella (Rosángela) y yo no nos llevamos bien”, señaló la artista, lo que provocó que sea increpada por Johanna San Miguel, quien considera que su actitud afectará el rendimiento de su equipo.

“Yo creo que es un poco delicado decir las cosas por las cuales yo no pienso hablarle. Rosángela, en muchas oportunidades, me ha insultado y me ha dicho de todo. (…) Yo no he fallado aquí, la que cometió el error fue ella, la que me pidió disculpas fue ella, pero lo volvió a hacer”, agregó Micheille Soifer.

Rosángela Espinoza, por su parte, aseguró que no tiene ningún problema de trabajar junto a Micheiller Soifer, sin embargo, la acusó de ser una persona inmadura y de tomar todo de forma personal.

Al respecto, el tribunal de “Esto es Guerra” advirtió a ambas chicas realitys que deberán resolver sus diferencias hoy mismo. “Terminando el programa nos reuniremos con las dos en privado, ambas aprenderán a trabajar en equipo”, precisó.

