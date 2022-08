Un tenso momento se vivió esta noche en la reciente edición de “Esto es Guerra”. Ducelia Echevarría fue suspendida del programa luego de sostener un cruce de palabras con Johanna San Miguel.

La integrante de los ‘Combatientes’ intentaba defenderse luego de ser acusada por la ‘Mamá leona’ de haber abandonado la competencia, lo que causó que le resten 100 puntos a su equipo.

Mientras daba sus descargos, la popular ‘Reina de Pozuzo’ sorprendió a todos en el set al lanzarle un comentario bastante desafiante a la conductora de “EEG”, lo que provocó que la producción la suspenda.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias”, señaló la chica reality luego que Johanna San Miguel destacara sus atributos y debilidades.

Al ser increpada por la lideresa de los ‘Guerreros’, quien le pidió que repita sus declaraciones frente a cámaras, Ducelia volvió a responderle con un provocador mensaje: “Pide la repetición y ahí lo escuchas”, respondió antes de ser suspendida.

Johanna quedó en shock:

Tras oír los comentarios desafiantes de Ducelia Echevarría, Johanna San Miguel la calificó de malcriada y consideró que sobrepasó los límites de la confianza, ya que en algún momento la consideró alguien bastante cercana.

“¡Qué malcriada eres! ¡Qué lástima tan grande! ¡Ni más, nunca más! Si algún día estuve a tu lado, y si algún día te di la mano, y si algún día hablamos tantas cosas, nunca más. Realmente horrible, yo no me merezco esto bajo ninguna circunstancia”, arremetió.

EEG: Suspenden a Dulcelia Echevarría

VIDEO RECOMENDADO:

Brunella Horna asiste por primera vez a un mercado

Brunella Horna realiza compras en un mercado