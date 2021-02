En la reciente edición de “Esto es Guerra”, frente a un escenario imponente y lleno de luces, tuvo lugar la ‘Guerra de Baile’ que tuvo como protagonista a Yahaira Plasencia y Melissa Loza por los ‘guerreros’, y a Paloma Fiuza y Rosángela por los ‘combatientes’.

Las primeras competidoras se llevaron dos de los tres puntos que tenía el jurado, y por consiguiente fueron las ganadoras absolutas de la noche. Previamente, Paloma y Rosángela, no dudaron en minimizar el retorno de los escenarios de la “Diosa”, diciendo que estaba fuera de training por haber permanecido dos años fuera de los escenarios. Asimismo, insinuaron que para beneficiarla no le pongan el tema “Aguanile”, que la caracteriza en el programa.

Con la presencia de la orquesta Son Tentación en vivo , se dio inicio a la velada de baile. Las ‘combatientes’ fueron las primeras en pisar en escenario al compás de Kimbara. Enfundadas en un sexy y brillante traje negro con aplicaciones plateadas, ambos lo dejaron todo en el escenario, con pasos bien marcados y definidos.

Luego, le tocó el turno el turno a Yahaira y Melissa, quienes al ritmo de la “Bemba Colorá”, movieron su curlínea figuras. Adicionalmente a la presentación, “La Patrona de la Salsa”, cantó en vivo con la agrupación de Paula Arias.

¿NO COMPETIRÁ?

Angie Arizaga podría quedar fuera de competencia al sufrir una lesión en la columna, la cual no ha podido superar. Por lo pronto, en el último programa pidió no competir en un circuito extremo, por lo que la producción fue clara en sostener que todo aquel competidor que no pueda tener un ritmo constante en el programa, deberá alejarse para recuperarse totalmente. Michela Elias y Ducelia Echevarría, se lesionaron en programa y podrían correr la misma suerte de no recuperarse

