En la reciente edición del programa “En Boca de Todos”, la cantante de cumbia Estrella Torres se refirió al fin de su romance con Tommy Portugal, con quien mantuvo una relación de más de 7 años.

La exintegrante de “Corazón Serrano” y “Puro Sentimiento” llenó de elogios a su expareja y aseguró que es a alguien a quien no olvidará fácilmente.

“Bueno, en realidad, no tengo nada malo que decir de Tommy, él siempre me ha demostrado que es una persona maravillosa, increíble, he aprendido muchas cosas, es alguien a quien no voy a olvidar tan fácil”, comentó.

En otro momento, la joven cantante reconoció que la diferencia de edad entre ambos terminó pasando factura en la relación.

“Bueno, son cosas que pasan en las relaciones, no siempre te vas a quedar con la persona que te imaginas. Yo pensaba que me iba a casar con él, pero así son las cosas. No quisiera decirlo así, pero (la edad) fue una de las cosas que influyó”, señaló.

