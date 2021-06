En la gala final de “El artista del año”, Aldo Díaz, conocido popularmente como ‘Apoteósico’, captó la atención tras su regreso al programa sabatino, luego de haber sido retirado por unos desafortunados comentarios que hizo sobre Gisela Valcárcel.

Tras su comentado retorno a la TV, el popular personaje visitó este lunes el set de “América Hoy”, donde estuve frente a Ethel Pozo, quien no desaprovechó la oportunidad para aclararle que ella no lo había perdonado por lo que dijo sobre su madre.

“También se ha levantado temprano y está con nosotros. Que pase ‘Apoteósico’. Encima me mira fijo. Lo peor de todo es cuando lo vi trajo un regalo, y yo dije le trae una joyita a mi mamá, lo vi y era un maní”, comentó Ethel previó al ingreso de Aldo al set.

Tras ello, la también conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” reveló que, tras el incidente, ella no le había respondido los mensajes por WhatsApp.

“Yo ni por WhatsApp te he contestado. Mi mamá te ha perdonado, pero yo no. Tienes lo que te mereces. Yo no soy como mi mamá, porque ella, bien buena, te ha perdonado”, puntualizó la figura de América Televisión.

Pero no solo Ethel cuestionó al popular ‘Apoteósico’, pues Janet Barboza le exigió que explique cómo llegó a un acuerdo con Gisela Valcárcel. Sin embargo, el animador prefirió no dar detalles al respecto.

“Yo he conversado en privado con mi jefa, eso ha quedado en privado”, respondió Aldo Díaz a la popular ‘rulitos’.

Apoteósico llega con regalos a 'América Hoy'

La reacción de Gisela al reencontrarse con Aldo Díaz, más conocido como “Apoteósico”

Aldo Díaz fue presentado en la reciente edición de “El artista del año”. El presentador sorprendió al público al hacer su aparición televisiva con peluca y con unos kilos menos.