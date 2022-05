Ethel Pozo envió un mensaje a sus miles de seguidores de Instagram luego que se confirmara que se reunió con Melissa Paredes en una íntima entrevista que será emitida este lunes 23 de mayo por “América Hoy”.

En un escueto mensaje difundido en su storie de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel expresó cómo se sintió tras reunirse con su excompañera de “América Hoy”.

“Luego de 8 meses. En otra casa, en una situación que jamás imaginamos, nos volvimos a ver, Melissa Paredes”, escribió Ethel Pozo sobre la foto donde aparece conversando con la también actriz.

En un adelanto de la entrevista que se verá este lunes, se escucha a Melissa Paredes desmintiendo al padre de su hija, quien aseguró que le pagaba hasta el recibo de su celular, pese a que ella trabajaba.

“Yo he trabajado toda la vida, empecé en Bienvenida la tarde, luego he trabajado...”, se escucha decirle a Ethel Pozo, quien le responde abruptamente: “¿Por qué él (Rodrigo Cuba) diría que te ha pagado todo?”.

Ethel Pozo se pronuncia tras entrevista a Melissa Paredes

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba: ofrecen entrevistas en medio de su nueva conciliación

El lunes 23 de mayo se emitirán dos entrevistas televisivas que alborotarán a la farándula local. Melissa Paredes accedió a conversar con “América Hoy” luego que su exesposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, aceptara sentarse con Magaly Medina para contar episodios no conocidos de su separación con la modelo.

Estas dos entrevistas se han dado en medio de un proceso de conciliación entre Paredes y Cuba. Según un oficio, que se difundió en distintos medios televisivos, la exconductora pretende cambiar el acuerdo que ambos firmaron para poder divorciarse.

Avance de entrevista a Melissa Paredes

¿Qué dijo Rodrigo ‘Gato’ Cuba a Magaly Medina?

En el adelanto de la entrevista que se verá en “Magaly TV: La Firme”, Rodrigo ‘Gato’ Cuba reveló que Melissa Paredes no pagaba ni siquiera la cuenta de su celular cuando ambos mantenían un matrimonio.

“Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa... Ella lo que hacía con su dinero es gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, el mantenimiento de su carro. Y a raíz de todo esto yo le digo: ‘empieza a pagar todas tus cosas, empieza a pagar la mitad de luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cosas como corresponde’. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito”, dijo Cuba para las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

A lo que Magaly Medina señaló que Melissa Paredes vendió la imagen de una mujer que se pagaba todas sus cosas porque era autosuficiente: “La tarjeta que ella gastaba era la tarjeta del ‘Gato’ Cuba”.

