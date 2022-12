Melissa Paredes confirmó que su pareja Anthony Aranda la acompañará en la final de “El Gran Show”; sin embargo, la noticia no fue bien tomada por Ethel Pozo ni por Janet Barboza.

“Wow. Mañana llega Anthony Aranda, primera vez que lo vamos a ver como pareja. Estará candente. Señor se quedó muda”, comentó en un inicio Brunella Horna en la edición de este viernes de “América Hoy”.

“Yo no he puesto en duda nada de lo que has dicho. El asunto es… la pregunta es… ¿Será una buena jugada de Melissa Paredes? ¿Le sumará puntos a Melissa?”, cuestionó la popular ‘rulitos’.

Tras ello, la hija de Gisela Valcárcel intervino y dijo: “La pregunta es si será una buena jugada... estaba pensando y decía ‘a qué está jugando’... para mí va en contra. No hay forma de separar a la persona del baile. Para mí es una mala jugada. Es inevitable (no separar a la persona del baile)”.

Ethel consideró que es una mala idea que Melissa lleve al programa sabatino al bailarín, pues considera que la modelo puede brillar sola. Además, manifestó que el jurado podría calificar con un puntaje bajo a Melissa como señal de desaprobación a su romance con Anthony Aranda.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, dijo indignada.

