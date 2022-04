Tras su ausencia en el último programa de “América Hoy”, Ethel Pozo reapareció este 21 de abril a través de una videollamada desde Barcelona, España, y se refirió a la polémica en torno a las imágenes de Aldo Miyashiro besando a Fiorella Retiz, pese a estar casado con Érika Villalobos.

Desde Barcelona, la presentadora e hija de Gisela Valcárcel se pronunció sobre la polémica infidelidad del conductor de “La Banda del Chino”. Según dijo, evocó su infancia ya que su familia también sufrió un caso similar.

“Yo soy una persona bien directa y no voy por las ramas. Lamento la deslealtad, la lamento profundamente porque de chica he vivido cuando a mi mamá le fallaron, han sido años de dolor. Solo la gente que lo ha pasado sabe lo que cuesta reconstruir, no es imposible pero cuesta muchísimo curar las heridas”, manifestó la conductora de TV.

Asimismo, Ethel Pozo también se refirió a las disculpas de Aldo Miyashiro y confesó que es la primera vez que escucha a alguien reconocer su error de tal forma.

“Es la primera vez que veo que alguien reconoce, tantas veces hemos conversado de las deslealtades que conocemos y vemos, y siempre decimos el hombre o mujer lo niega hasta la muerte... Siempre voy a estar de lado de la persona que valora el compromiso, de la persona que se queda cuidando a los niños. Soy amiga de Érika (Villalobos)”, precisó.

Ethel Pozo sobre Aldo Miyashiro https://www.americatv.com.pe/noticias/

Por su parte, Valeria Piazza, quien también fue invitada al Barcelona Bridal Fasion Week, se sumó a los comentarios y desde España se animó a dar su opinión sobre el polémico caso de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz.

“Hemos estado en el aeropuerto cuando vimos esto, es un tema bastante complicado como dice Ethel, no se olvida fácil, no se perdona fácil... Es un corazón roto y una familia, da mucha pena”, señaló la conductora.

