El cantante Ezio Oliva ganó en última instancia la denuncia por delito de violación a la intimidad y uso indebido de archivos contra Carlos Cacho Lívora y el productor Dany Tsukamoto Yncio, ambos tenían el programa de televisión “Mil Disculpas”.

Pasaron 5 años de batalla legal y la Corte Suprema de Justicia halló culpables a ambos personajes por lo que se les impuso una condena de 3 años de pena privativa de libertad suspendida.

Además, deberán realizar un pago solidario de S/60 mil al cantante, quien donará la totalidad al Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial (CEDAPP), una organización dedicada a atender a niños peruanos violentados psicológica, física y sexualmente durante la pandemia.

No entendemos esta sentencia

El diario El Comercio se comunicó con Dany Tsukamoto, quien señaló que su abogado aún está analizando la decisión de la corte, para ver qué acciones tomar.

“Mi abogado aún está haciendo unas gestiones de esto porque la verdad no entendemos esta sentencia. No está basada en nada la verdad. Nada de lo que se dice ahí (en la sentencia) es algo que yo haya hecho. Preferiría no comentar”, señaló.

Cabe señalar que Oliva interpuso una demanda contra el maquillador y el productor por delito de violación a la intimidad y uso indebido de archivos, luego que se difundiera su video íntimo en Internet. Sin embargo, este video no fue publicado en el programa “Mil Disculpas”.

