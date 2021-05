El sábado 24 de abril Gisela Valcárcel regresó a la televisión con una nueva temporada de “El artista del año” con insólitos participantes, entre ellos, el modelo español Fabio Agostini. Fiel a su estilo, el exintegrante de “Esto es guerra” se ha pronunciado sobre las críticas a su participación, en especial a la opinión de Magaly Medina.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el popular ‘Galáctico’ aseguró que Magaly Medina tiene que hablar de él y de Gisela Valcárcel para subir el rating de su programa “Magaly TV, la firme”.

“Magaly cuándo ha dicho algo bueno de alguien, de eso se alimenta, sería raro que diga algo bueno y eso de la inversión (Gisela dijo que había invertido mucho dinero para traerlo) es porque soy el ‘amo’”, manifestó Agostini.

“Lo que pasa es que Magaly tiene que hablar de mí y de Gisela para que ella tenga rating, pero igual no me ‘pico’ ni me molesto, está haciendo su trabajo, es más, cuando veo su programa me río mucho y le mando un beso”, añadió el modelo.

Asimismo, Fabio Agostini también se mostró seguro frente a la sentencia que enfrentará este sábado por su permanencia en “El artista del año”. En esta difícil etapa, el modelo competirá con La Uchulú para ver quien continua en el programa.

“Estoy ensayando duro para salir airoso de esa prueba, pero la ‘Uchulú’ no se ha dado cuenta de que ya tiene un pie en la selva (ríe)”, aseguró Fabio Agostini.

