Tras varios días de ausencia, el chico reality Facundo González regresó a “Esto es guerra” luego de superar una lesión en la nariz. El hecho anecdótico es que realizó algunas competencias con un protector facial, por lo que sus compañeros lo bautizaron como el “Lapadula de EEG”.

Y es que hace un par de días, el participante argentino sufrió un corte en la nariz que lo obligó a guardar reposo. En su regreso, Facundo lució un protector facial al mismo estilo que el delantero de la selección peruana durante las Clasificatorias a Qatar 2022.

“Mi huesito todavía está muy sensible, entonces cualquier golpe puede molestarse otra vez. De a poquitos hasta que vaya el dolor, no me corté en 7 años, pero en una se hizo todo junto, no importa igual vamos para adelante”, dijo Facundo sobre su lesión.

Facundo González retornó a EEG tras lesión en nariz

Tras contar detalles de su lesión, durante su entrevista con América Espectáculos apareció Patricio Parodi, quien empezó a corear: “El Lapadula de Esto es guerra”. Facundo solo atinó a reírse y seguir conversando.

“Me están diciendo Lapadula, pero un abrazo para ‘Lapagol’, respétenlo. Me estoy poniendo (el protector facial) por precaución y por un poquito de miedo. Gracias a Dios ya estamos bien”, precisó el ‘guerrero’.

VIDEO RECOMENDADO

Valery Revello confirma romance con exchico reality

Valery Revello confirma romance con exchico reality