Rodolfo Carrión, mejor conocido como ‘Felpudini’, reveló en el podcast “Por mi madre” que conducen los youtubers El Tobi y Dafonseka, la razón por la que ya no trabaja con Jorge Benavides en su programa cómico.

El cómico estuvo como invitado en el mencionado espacio para hablar de diferentes temas, y los presentadores no pudieron evitar preguntarle sobre su salida del espacio “JB en ATV”, donde laboraba desde hace bastante tiempo.

“Justo yo le pregunté si seguía trabajando con el gran JB y usted dijo: ‘No por la pandemia’... ¿Por qué no lo han vuelto a llamar? Ya no hay pandemia”, le consultó el compañero de El Tobi.

“Si la pandemia... A los viejitos nos han castigado, no quieren asumir la responsabilidad de las personas mayores que puedan contagiarse (de COVID-19)”, respondió el experimentado humorista.

En ese sentido, agregó que su firma “no vale nada” si pese a todo, él quisiera trabajar y para ello presentara un poder para deslindar a su empleador de toda responsabilidad si es que llegara a contraer coronavirus.

Cómo nació la frase “¡No te lo puedo creer!”

En otro momento, ‘Felpudini’ recordó como nació su popular frase: “¡No te lo puedo creer!”. “Yo estaba haciendo una obra de teatro con Efraín Aguilar (...) entonces yo tenía que entrar y él no me escribía el libreto, para todos tenía pero pera mí no”, dijo inicialmente.

“Llegó el día del estreno y el ‘conchudo’ de ‘Betito’ me empuja el ruedo y yo: ‘¿Qué digo?’. Era una comedia de situaciones y yo estaba en escena y cuando alguien me decía algo yo respondía: ‘No’, y me decían ‘¿No qué?’, y yo contestaba: ‘¡No te lo puedo creeeeeeeer!’... Y así comenzó”, reveló.

