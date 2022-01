El conocido humorista Carlos Álvarez no dejó pasar la oportunidad y alista una nueva parodia sobre la última entrevista que brindó el presidente Pedro Castillo al periodista mexicano Fernando del Rincón de CNN, donde tocó varios puntos de interés nacional

Las respuestas y actitudes del mandatario se han convertido en tendencia en las redes sociales y también para Álvarez. Y es que al parecer el presidente se quedó sorprendido con las preguntas que le hizo el hombre de prensa en Palacio de Gobierno.

Fernando del Rincón ha sido uno de los primeros en reaccionar a la parodia del humorista peruano. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió un adelanto de lo que se verá este sábado en el “La vacuna del humor”.

En las imágenes, vemos que Carlos −a su estilo− imita al mexicano, quien es caracterizado como Ferdinando al Rincón y también personifica al mandatario como Peter Castle.

“Qué risa con esta parodia. Carlos Álvarez ‘Ferdinando al Rincón’ entrevista a ‘Peter Castle’. Gracias genios”, escribió junto al clip donde vemos que, ante las preguntas inquisidoras de Rincón, Castle se va encogiendo poco a poco hasta hacerse diminuto, tanto así que la voz se le empieza a distorsionar.

“¿Por qué usted insiste en poner en cargos de confianza a personas que son tan cuestionadas…? ¿Es usted capaz de nombrar a gente más idónea? ¡No manches wey!”, “Señor presidente por qué no reconoce que conoce a la señora Caramelí. No la conoce y fue seis veces a Palacio de Gobierno, no la conoce y fue a la casa de Breña, no la conoce y le organizó la fiesta de cumpleaños de su hijita en Palacio de Gobierno. ¿Qué tiene que decir?”, son algunas de las preguntas que Ferdinando le hace a a Peter Castle.

Esta parodia podrá ser vista este sábado 29 de enero en “La vacuna del humor” por Willax Televisión, a las 11:20 pm.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Álvarez denuncia que robaron equipos médicos que iban a ser donados a posta médicas

El actor cómico señaló que delincuentes saquearon la vivienda que funcionaba como almacén para todo lo recaudado. (Fuente: TV Perú)