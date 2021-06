La modelo Flavia Laos fue invitada con su padre al programa “En boca de todos” como previa a la celebración del Día del Padre, y sorprendió a más de uno al revelar que está planeando formar una familia con el chico reality Patricio Parodi.

En la última edición del programa de América TV, la modelo participó de una secuencia en la que le hacía preguntas a su padre. En un momento del bloque, la modelo fue cuestionada por una posible boda con su pareja.

Al respecto, la también actriz nacional aprovechó para confesar que sí planea un futuro al lado del integrante de “Esto es guerra”. Además, reveló el pedido que le hizo el popular ‘Pato’ antes de pedirle la mano.

“Bueno, les voy a revelar algo ya que estamos en mi secuencia… Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, dijo Flavia Laos.

Al escuchar esta respuesta, el padre de Flavia Laos aprobó que los jóvenes piensen en su futuro; sin embargo, dijo que sería bueno plantearlo todavía en algunos años pues ambos todavía son muy jóvenes.

Como se sabe, Flavia Laos y Patricio Parodi mantienen una sólida relación de más de dos años, entre los cuales han protagonizado románticos y divertidos momentos que han compartido en sus redes sociales.

