Cada publicación de Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, enciende la polémica en redes sociales. El ‘influencer’ ganó popularidad por presumir su extravagante vida llena de lujos. Con tan solo 24 años, le mexicano maneja carros últimos valuados en millones de dólares y se la pasa en fiestas con celebridades.

A pesar de las críticas, Fofo Márquez continúa adelante y ya aseguró que tiene su propio zoológico privado. “Tenemos una colección (de animales) muy bonita que está regulada por la Profepa y la Semarnat, pero ya no lo grabo por las políticas de Instagram, porque la gente está en contra de todo eso, pero les damos una vida excelente. Y cuando ya no los podemos tener hasta los donamos. Tuve un tiburón, un tiburón blanco, he sido la primera persona en México en tener uno”, le confesó a Jessie Cervantes en Exa FM.

Más allá de sus varios escándalos, muchos se preguntan el origen de su fortuna y quiénes integran su misteriosa familia. Según reveló, él no terminó la preparatoria y “me puse a vivir la vida y a trabajar con mi padre, aparte de las redes”.

¿Quién es el papá de Fofo?

De acuerdo con Milenio, el progenitor de Fofo Márquez es un empresario que lleva el mismo nombre, Rodolfo Márquez. El exitoso hombre de negocios lidera una famosa cadena de gasolineras en territorio mexicano.

Gracias a esto, el también ‘tiktoker’ pudo conocer la élite de su país: “Toda la vida me he juntado con gente de mucha lana (dinero), desde niño. Hay nombres que no se pueden mencionar aquí, pero hijos de funcionarios públicos, de políticos”.

Fofo Márquez es un polémico ‘influencer’ que muestra su lujoso estilo de vida. (Imagen: @mr.fofomqz / Instagram)

Con respecto a su fortuna, el citado medio precisó que todo comenzó con el abuelo del ‘youtuber’, ya que era dueño de unas de las empresas más reconocidas del calzado industrial. Esto le permitió al padre de Fofo repartir sus bienes e invertirlos en la cadena de gasolineras.

