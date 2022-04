Hace 20 años el cantante colombiano Fonseca lanzó su primer trabajo y arrancó una carrera con la que ha llevado los ritmos de su país a diferentes partes del mundo, una trayectoria que hoy celebra con “Viajante”, el noveno álbum de su carrera que refleja su “amor por la música”.

“Es una celebración de estos 20 años”, dice Juan Fernando Fonseca (Bogotá, 1979) en una entrevista con Efe, en la que agrega: “Yo quería encontrar una palabra que describiera mi estado actual, mi sentimiento, mi vida y de ahí nace la palabra ‘Viajante’”.

Este concepto lo eligió porque “el viajante, a diferencia del viajero, se traslada de un lado al otro tal cual y como es”, algo con lo que se sintió “completamente identificado”.

“Esas ganas de hacer música, esa emoción de subirse de nuevo a un escenario, de entrar a un estudio de grabación, de grabar una canción es algo que he mantenido intacto durante estos 20 años y por eso el título del álbum. Es un álbum que es, de alguna u otra manera, el resultado de 20 años de andar caminando, de andar componiendo, de andar haciendo música”, resalta.

UN PROCESO ATÍPICO

“Viajante” tuvo un proceso de producción atípico que estuvo marcado por la pandemia, pues Fonseca empezó a componer canciones durante el confinamiento, los largos meses en los que los artistas estuvieron alejados de los escenarios, y lo culminó tras el fin de las restricciones.

“Eso hizo que el proceso del álbum fuera intenso, tal vez más intenso que cualquier otro proceso anterior en mi carrera. Tuve tanto tiempo en el estudio para trabajar, para componer, escribí casi 30 canciones, de ahí terminé depurándolas hasta estas 10 canciones que estoy presentando dentro de ‘Viajante’”, expresa el cantante de “Te mando flores” o “Estar Lejos”, entre otros éxitos.

El artista colombiano, que ha ganado cinco premios Grammy Latinos, asegura que escuchó muchas veces cada una de las 30 canciones que compuso para ir entendiendo “cuál era la forma que quería darle al álbum, cuál era la retórica, la narrativa, el discurso” que quería contar en este trabajo.

Allí, según dice, logra reflejar lo que es como persona, pues cada vez está “más obsesionado y apasionado por la música, por estar contando” su vida en cada canción de la forma más “sincera y honesta” posible.

“Entendí después de unos años que al final a esta vida se viene a servir (...) y en mi música yo aterrizo sentimientos, los vuelvo canciones y los pongo a disposición de quien las quiera hacer suyas, propias, las use para bailar, cantar, divertirse, acompañarse en los momentos tristes o para sanar una herida”, confiesa.

UN ÁLBUM LLENO DE COLABORACIONES

Para este nuevo álbum, Fonseca, que ya ha publicado algunos sencillos como “2005″ o “Háblame bajito”, decidió incluir colaboraciones con artistas como los colombianos Silvestre Dangond, Cali y el Dandee y Greeicy; el cubano Cimafunk y los mexicanos Matisse.

Justamente la producción, que será publicada este miércoles, salió al aire junto al sencillo “Pasa”, en el que el cantante de “Eres mi sueño” se juntó con Matisse.

“Cuando escribí ‘Pasa’ junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, pensamos inmediatamente en ellos porque ‘Pasa’ es una canción que, aunque es despecho y desamor, tiene esperanza pero a su vez tiene melancolía y los vimos pintados a ellos tres en la canción”, asegura.

Sobre el resto de colaboraciones, en las que trabaja con artistas de ritmos muy diversos, Fonseca valora que esa siempre ha sido su “manera de hacer la música”, pues nunca se ha “limitado a que (sus colaboradores) tengan que ser conceptuales en cuanto a sonidos”.

“A mí me gustan muchos estilos de música y eso siempre me ha gustado reflejarlo en mis canciones y a la hora de componer, este álbum claramente no es la excepción. Es más, con más razón ahora que estoy celebrando estos 20 años, el álbum tiene que ser lo que yo he sido en estos 20 años, que ha sido esta variedad dentro de la música y por eso este álbum tiene una cantidad de caminos sonoros diferentes”, dice.

Justamente esa versatilidad es la que ha llevado a que su música sea reconocida en el mundo como colombiana, algo que ve como “un orgullo gigante”.

“Es una labor que llevo haciendo durante estos 20 años, en el sentido de que hemos podido viajar a muchas partes del mundo a tocar y siempre he sido un convencido de que la música es una muestra grande de lo que es un país y su gente”, concluye y avisa que eso lo seguirá mostrando en América y Europa en la gira “Viajante” durante este año y el próximo.

