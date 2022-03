Génesis Tapia se presentó en el programa “Amor y Fuego” y denunció que el padre de su hija mayor, Ray Van Hemelrijck, se desentiende de sus responsabilidades.

En entrevista con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la deportista señaló que Ray Van Hemelrijck no cumple con la manutención de su pequeña y tampoco la visita.

“Me parece injusto, que encima que se ha desentendido totalmente de mi hija, de manera psicológica y económica... En vez de trabajar tranquila para sacar adelante a mi hija, encima deba ser víctima de amenazas. Cuando lo que necesito es estar tranquila. Hasta que un juez lo obligue a cumplir con las responsabilidades que tiene con su hija”, expresó.

“Yo creo que el punto principal es que los hijos tengan una pensión justa. Mi hija está grande y ver cómo él ha borrado todas las fotos de mi hija en sus redes... ver cómo pone las fotos de sus demás hijos y que diga que son su única familia, ver cómo menosprecia a mi hija, eso es duro para mí”, dijo entre lágrimas.

Además, Génesis Tapia aseguró que viene recibiendo amenazas por parte de su expareja sentimental y teme por su integridad.

“Yo tengo que esperar a que un juez le obligue a cumplir lo que le corresponde con mi hija, si a mí me pasa algo mañana más tarde, qué va a ser de mis hijos, y si yo lo hago público es porque si me pasa algo por lo menos no quedará impune. Por mis hijos siempre me he fajado sola, yo no puedo permitir que me pase algo porque mis hijos se quedan solos, y tengo una hija de un año”, concluyó.

