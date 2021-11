El cantante Gian Marco Zignago se mostró conmovido en su último concierto que se realizó Huancayo, donde se reencontró con sus seguidores luego de mucho tiempo debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

El intérprete de la canción “Sácala a bailar” derramó algunas lágrimas al referirse a las personas que lo critican en redes sociales, donde fue calificado de “creído y poco accesible a sus seguidores”.

“No ha sido fácil. La gente ve una parte de mí solamente. Otros hablan de mí también. Es muy jo** estar aquí parado, es muy difícil estar aquí parado, es muy difícil hacerlo”, expresó el músico desde Huancayo.

En ese contexto, el cantautor peruano envió un mensaje a sus detractores: “Yo no tengo una posición, no adopto una pose. Soy lo que soy. El que quiera, que me quiera, y el que no, no pasa nada, pero nadie me quita 31 años de música en mi país. El tiempo cura todo, el tiempo habla por si solo”.

Gian Marco se quiebra durante concierto en Huancayo

Gian Marco está separado

El cantante peruano Gian Marco Zignago sorprendió a todos sus seguidores al confesar que se encuentra separado de su esposa Claudia Moro, madre de sus tres hijos, desde hace aproximadamente un año y medio.

Esta confesión se dio en el marco de una entrevista para el podcast “Se regalan dudas”. El clip fue compartido por el medio Instarándula.

“Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, contó Gian Marco, quien radicado en Estados Unidos.

