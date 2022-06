El cantante Gian Marco se habría dado una nueva oportunidad en el amor con la colombiana Juliana Molina, según se informó este jueves 9 de junio el programa “Amor y Fuego”.

“Juliana Molina sería entonces la dueña del corazón de Gian Marco, vamos a examinar desde cuándo esta cercanía se estaría dando”, dijo Rodrigo González.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ evidenció que el cantautor peruano y la actriz colombiana se comentan sus fotos de Instagram desde julio del 2021.

“Desde cuándo él le echaba el anzuelo, 17 de julio de 2021. Ella puso una publicación, donde sale muy guapa, con una luz, y pone #luz. Miren quién es uno de los que le comenta. Mírenlo, el Gian Marco oficial le pone los emoticones de pollito, corazón y estrella”, comentó Rodrigo mientras mostraba las imágenes.

Las especulaciones en torno al nuevo romance surgieron luego de que el intérprete de “Sácala a bailar” compartiera una fotografía junto a la joven, y en la leyenda escribió “Ella”, junto a un emoticon de corazón.

Juliana Molina no se quedó atrás y reposteó la publicación del peruano y, sobre la imagen, escribió: “Él”. Sin embargo, al poco tiempo, Gian Marco se arrepintió y borró la publicación.

“Él colgó esta foto. Mira dice que cuando las personas están destinadas a estar juntas se parecen físicamente, y mira, se parecen (…) Pero parece que se arrepintió al poco rato y la desapareció. Ahora, no me van a decir que se arrepintió al poco rato y la desapareció. No me vas a decir que se la quería mandar por Whatsapp a alguien y se te fue porque cuando musicalizas, arrobas. ¿Qué habrá pasado?”, puntualizó el compañero de Gigi Mitre.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina es una actriz y cantante colombiana que participó en la película “Calichín” de Aldo Miyashiro. Asimismo, años atrás, participó en “La Voz Perú”, donde el Puma no dudó en elogiar su belleza.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 4 mil seguidores con quienes comparte fotos y videos de los viajes que realiza.

Gian Marco reaparece en Instagram con Juliana Molina

Tras la emisión de “Amor y Fuego”, el cantante nacional compartió en sus redes sociales una nueva fotografía en la que se lucía junto a la colombiana. Él aparece abrazando afectuosamente a Juliana. “Ella”, fue el mensaje que escribió sobre la imagen compartida en su storie de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco Zignago en la clausura de Lima 2019

Gian Marco Zignago en la clausura de Lima 2019. (Fuente: Canal oficial)