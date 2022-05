En una reciente entrevista que ofreció a ‘Choca’ Mandros y Rebeca Escribens, Gian Marco sorprendió al recordar públicamente el romance que vivió años atrás con la reconocida periodista Marisol García.

El comentario vino después de que le presentaran el video oficial de su famoso tema “Canción de amor”, que lanzó cuando era enamorado de Marisol García, quien protagonizó la historia detrás de su videoclip.

Tras ver las imágenes y escuchar la melodía, Gian Marco confesó que esa versión era su favorita. “Esta versión la adoro. Mi viejo me decía: ‘Esta canción va a ser tu guarda esta rosa’... y los papás no se equivocan. Pero cuando grabé el disco 20 Años, es una versión ya con batería y con bajo y está cool”, expresó.

“Pero esta canción (...) en el video salgo con mi queridísima Marisol. Ahí está, linda, mírenla”, añadió el cantautor nacional. “Qué bella”, comentó Rebeca Escribens al escuchar al intérprete de “Sácala a bailar”.

Tras ello, Gian Marco se animó a contar que este video fue grabado después de una pelea: “¿Sabes qué me acuerdo? Claro, en esa época estábamos, Marisol y yo éramos enamorados, ahora tiene una familia hermosa con Juan Manuel y con hijos preciosos, me acuerdo de que yo me había peleado con ella, creo que nos amistamos en ese programa. Sí, yo me acuerdo (...) fue por esa época, en el 92″.

Gian Marco tuvo una relación amorosa con periodista peruana.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco sorprende en Instagram al cantar con Christian Yaipén del Grupo 5

Gian Marco sorprende en Instagram al cantar con Christian Yaipén del Grupo 5