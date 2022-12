Gino Pesaressi sorprendió luego que en su reciente visita al set de “América Hoy” revelara que está ilusionado luego de estar por casi 4 años soltero.

La revelación del exchico reality vino cuando contó que vive solo. “Yo vivo solo, pero de vez en cuando va a una chica a ayudarme, la contrato para que me ayude con el servicio, con la limpieza”, comentó.

Tras ello, Ethel Pozo le preguntó si está saliendo con alguien, a lo que él respondió que sí, pero resaltó que no está ligada al espectáculo.

“Ahora estoy creyendo un poquito más en el amor. No estoy saliendo, pero estoy hablando con alguien que me cae muy bien, no me gusta salir con mucha gente del medio”, comentó evitando dar más detalles.

Janet Barboza intervino para preguntarle a Gino Pesaressi si la joven con la que está saliendo es su bailarina de ‘El Gran Show’, Alexandra Clavijo.

“¿No será la joven con la que bailas?”, cuestionó la conductora de “América Hoy”. “No, yo soy muy profesional con eso, además yo la quiero mucho a Ale es lo máximo, gran bailarina. La respeto mucho”, puntualizó Gino descartando que Alexandra sea la joven con la que está ilusionado.

