Gisela Valcárcel habló sobre los comentarios que se han generado luego que protagonizara una romántica escena de “Titanic” junto al chico reality Facundo González en “El Gran Show”. La mamá de Ethel Pozo reconoció que los halagos y coqueteos del argentino son reales y la ponen nerviosa

“Siempre, lo que ves al aire es verdad. Siempre me pone nerviosa el que alguien me diga lo que él dice, como a cualquier mujer supongo”, respondió al diario Trome cuando le preguntaron si el coqueteo de González la ponía nerviosa.

En otro momento de la entrevista, Gisela destacó las cualidades del integrante de “Esto es Guerra”. “La verdad, Facundo apareció y me encanta que sea tan atrevido y desenfadado. Nos divertimos y la gente se divierte”, comentó.

“Yo no creo que las personas que están trabajando tanto escuchen lo que se dice de ellos, lo que creo es que Facundo encanta semana a semana en el show”, acotó.

Finalmente, la figura de América Televisión fue consultada por las críticas que se generaron luego que llamara la atención al doctor Capillo por el beso a Lucecita, resaltando que no apoyas infidelidades.

“Nada de lo que diga el público me molesta. Es más, no he tenido tiempo para leer lo que dices, pero claro, respeto a la gente. ¿Para qué y por qué me molestaría? Está todo bien y disfrutando mucho esta temporada”, puntualizó.

Gisela Valcárcel y Facundo González actúan escena de Titanic

VIDEO RECOMENDADO

Nueva falla técnica en reality de Gisela Valcárcel opacó presentación de Korina Rivadeneira

Nueva falla técnica en reality de Gisela Valcárcel opacó presentación de Korina Rivadeneira