La conductora de televisión, Gisela Valcárcel causó polémica luego que dijera en una chocolatada en San Juan de Lurigancho ante decenas de niños que Papá Noel no existe. Tras estas declaraciones, la figura del espectáculo nacional trató de explicar en sus redes sociales por qué dijo eso.

“Sí, dije eso, pero también dije que era lindo Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad. En realidad, yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad, por eso, eso fue lo que dije”, se escucha decir a Valcárcel en un video publicado en sus historias de Instagram.

Asimismo, la ‘Señito’ se refirió a las molestias que pudo haber ocasionado a las personas que trabajan vistiéndose de Papá Noel. “Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel”, se cuestionó.

Pese a estas explicaciones, la periodista Magaly Medina aseguró que no existe justificación para romper las ilusiones de los niños.

“Se graba intentando justificar lo que es injustificable. Cómo vas a ir a unos niños a romperle la ilusión y decir que no existe Papá Noel, por más que para muchos ñiños realmente no exista Papá Noel, no hay que decirles. Ahora dice: ‘Hay creo que he molestado a los Papá Noel’. Qué tarada que es, disculpen, pero no hay que hablar por hablar”, señaló.





