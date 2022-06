Jazmín Pinedo utilizó varios minutos de su programa para responderle a Magaly Medina, quien lanzó una dura crítica a la conductora de “+Espectáculos” por la manera en que entrevistó al futbolista Jefferson Farfán en su casa.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia”, empezó diciendo Pinedo.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño usted se merece, que equivocada que está”, añadió Jazmín.

Gisela Valcárcel no fue ajena al descargo de Jazmín Pinedo y utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la conductora de “+Espectáculos”.

“No sé lo que ha sucedido, pero eres inteligente y me ha encantado verte y escuchar tu verdad”, expresó ‘La Señito’ a través de un historial de Instagram.

Gisela respalda a Jazmín Pinedo ante críticas de Magaly por entrevista a Jefferson Farfán. (Foto: @giselavalcarcelperu).

Magaly sobre entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán: “Se le salía lo bataclana”

La conductora Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar la entrevista de Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán.

Medina indicó que Pinedo se comportó como una “fan enamorada” en vez de hacerle preguntas al futbolista: “Era un coqueteo y que todo el mundo se ganaba con eso y a ella se le salía lo bataclana. Creí que era una conductora aparentemente seria”.

“Estaba mirando toda la entrevista (...) Jazmín Pinedo parecía la imitación de lo que hacía Gisela Valcárcel en su programa. ‘La Señito’ cada vez que tenía un hombre al frente, la mujer se derretía y parecía que nunca hubiera visto un hombre en su vida”, añadió Medina.

