Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, realizó un reporte en vivo para el programa “América Hoy” desde la Escuela de Paracaidistas del Ejército. El colaborador se encargó de explicar a los televidentes cómo se realizan algunos retos de altura, pero él se negó a saltar por su fobia.

Aunque estaba vestido con la indumentaria para realizar el deporte extremo y resguardado por algunos miembros del Ejército, el colaborador de “América Hoy” se negó a saltar.

“Yo le expliqué al productor y desde temprano, que yo no me voy a tirar. Yo no sirvo para esto”, expresó ‘Giselo’ muy nervioso.

Ante esta queja pública, Janet Barboza y sus compañeras de conducción se dirigieron al productor del programa, Armando Tafur, para que le brinde alguna indicación a ‘Giselo’.

El productor se acercó al micrófono de Barboza y ante la desobediencia de su colaborador, Armando Tafur indicó que ‘Giselo’ “está despedido”.

Edson Dávila no se quedó callado y expresó su molestia en vivo: “Bueno, entonces ustedes (por sus compañeras de conducción) levanten el programa solas. Gracias por la oportunidad”.

Tras las palabras de ‘Giselo’, la producción del programa no volvió a conectarse con su colaborador y su destino en “América Hoy” es incierto.

