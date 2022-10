La cantante Giuliana Rengifo se viene preparando para lo que será su cuarta gala en “El Gran Show”, programa en el que no solo ha sido protagonista por sus puestas en escena sino también por sus comentarios. Recientemente habló sobre su situación amorosa y dejó un mensaje para los hombres que ha conocido.

Al ser consultada por si actualmente se encuentra enamorada o si tiene algún interés amoroso, la cantante de cumbia dio un rotundo no y aseguró que se siente “decepcionada de la mayoría de hombres”.

“No estoy enamorada, estoy decepcionada de la mayoría de hombres que he conocido, y no hablo de los papás de mis hijas porque son personas a las que respeto, hablo de los hombres que he conocido estando soltera... El notario, definitivamente, no ha sido mi pareja, es mi amigo, pero hubo un gusto, por eso fue el beso”, señaló Rengifo.

“No, no le cierro las puertas, el amor no se busca, por ahí si llega un príncipe azul formaré una relación bonita y, si no, quedará en la clandestinidad”, añadió la participante de “El Gran Show”.

Por otro lado, Giuliana Rengifo también habló sobre el régimen alimenticio al que se ha sometido desde su ingreso al programa. Según dijo, también limitó su consumo de corticoides.

“Creo que sirvió, gracias Leysi (risas). Ahora estoy comiendo más saludable, ya no me estoy automedicando con los corticoides, los he dejado hace dos semanas y me estoy deshinchando. No sé cuánto he bajado y no quiero saberlo hasta yo sentir que estoy más delgada. Pero, tampoco quiero estar muy flaca, yo quiero llegar a los 67 o 68 kilos, no menos porque a mi edad no me cae”, precisó.

