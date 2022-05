Continúan los enfrentamientos entre Magaly Medina y Giuliana Rengifo. Tras las declaraciones de la ‘Urraca’, donde ningunea el supuesto romance que tuvo la bailarina con Alfredo Zambrano, la cumbiambera salió al frente para reafirmar que sí tuvo una relación con el notario.

En una entrevista al programa “Amor y Fuego”, la exintegrante de “Agua Bella” aseguró que el abogado nunca la trató como algo pasajero y, por el contrario, era una persona bastante atenta con ella.

“Me mandaba a recoger al aeropuerto cuando yo venía de viaje. De verdad, era una relación normal, tranquila, solo que yo soy un personaje público, él siempre era súper cariñoso conmigo, era muy detallista, cómo es siempre al principio de una relación”, acotó.

Para Rengifo, Zambrano no habría hecho público su romance para protegerla de la presentadora de “Magaly TV: La Firme”. “Yo creo que lo hacía para cuidarme de ella, porque obviamente es Magaly Medina. (…) Yo creo que ella sí está dolida, pero fue una relación que ya pasó hace mucho tiempo y lo que haya pasado en una relación queda entre los dos”, acotó.

Giuliana Rengifo también consideró que Magaly Medina no debería poner las manos al fuego por su pareja. “Ella dice que para su ahora esposo yo fui un ‘snack’, es falso. Asume y dice esas cosas porque de repente él está mintiendo”, acotó.

Al ser consultada sobre si cree que el abogado tiene la conciencia sucia, la artista respondió: “Yo creo que sí, (¿Y ella?) Yo creo que ella (Magaly Medina) es una víctima más”, añadió.

En otro momento de la entrevista, la artista arremetió contra la ‘Urraca’ al considerar que no es la persona idónea para criticarla. “Siempre se jacta de defender a las mujeres, pero no lo hace, pone calificativos. Para mí no es periodista, es una opinóloga que tiene un programa ‘basura’. Yo creo que no es digna de decirme algo”, cuestionó.

