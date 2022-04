El ‘ampay’ protagonizado por Óscar del Portal y Fiorella Méndez continúa siendo uno de los temas más comentados y no solo en el mundo de la farándula, sino también en el deportivo.

Gonzalo Núñez fue otro de los personajes que se ha referido al caso, sin embargo, él no criticó a su colega, sino que decidió jugarle una cruel broma con la camioneta que Óscar del Portal tuvo que devolver a una empresa automotriz tras el ‘ampay’ emitido por Magaly Medina sobre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, y en el cual el periodista deportivo se vio involucrado.

“Gonzalo, el nuevo jale de América Deportes... No, no, más bien me van a dar un Subaru, en vez de la bicimoto me van a dar el carro Del Portal, no mentira... Imagínate que uno de mis primeros carros fue una camioneta Subaru, cómo da vueltas la vida”, comentó Núñez, lo que causó que su compañero Erick Osores estalle en risa.

Recordemos que la empresa automotriz Subaru anunció, a través de un comunicado, que no renovará el contrato a Óscar del Portal como embajador de la marca frente a la polémica desatada por un presunta infidelidad con Fiorella Méndez.

“Tenemos el firme compromiso de preservar nuestros valores e integridad, resguardando la confiabilidad y honestidad hacia nuestra comunidad subarista y la sociedad en general”, detalló la compañía.

Óscar del Portal no será más embajador de Subaru, según confirmó la marca japonesa. (Foto: Facebook)

