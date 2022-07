Sebastián Lizarzaburu se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una joven llamada Alexa Samame asegurara que le propuso ir a un hotel. Pese a que el ‘Hombre roca’ ha negado una infidelidad a Andrea San Martín, Greg Michel volvió a dejar mal parado a su exmejor amigo.

El modelo belga señaló ante las cámaras de “Magaly Tv: La Firme” que sí cree que Lizarzaburu intentó cortejar a una joven en Cajamarca, pues empleó los tips que ambos utilizaron durante años para enamorar a las mujeres.

“Hemos tenido shows por todo el Perú, hasta te puedo decir, yo veo esto de la chica (de Cajamarca) y le creo. La táctica era, veíamos las historias, no más de tres likes y de ahí un pequeño mensaje. Ese el modus operandi de Sebastián y era el mío”, manifestó.

“Sebastián es infeliz”:

Greg Michel reiteró que el exchico reality le confesó que no era feliz con Andrea San Martín cuando aún era mejores amigos y que volvió con ella para poder estar cerca de su hija.

“Cuando llego a la casa de Sebastián, Andrea no estaba. Ahí me dijo entre lágrimas que no sentía feliz, que si estaba ahí es porque si no está con Andrea no ve a la bebe”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Ethel Pozo reveló que “América Hoy” no volverá a tocar el tema de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Comunicado de Ethel Pozo en América Hoy, donde asegura que el programa no hablará más de Melissa Paredes y el gato cuba