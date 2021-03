“Grey’s Anatomy”, la serie de televisión de drama médico estadounidense que se ha mantenido al aire desde el 2005, podría llegar a su final con la temporada 17, según declaró la guionista y productora ejecutiva, Krista Vernoff, a The Hollywood Reporter.

Vernoff señaló a dicho medio que las conversaciones de renovación se han llevado a cabo durante meses, pero hasta ahora no tienen nada definido. Por ello, está manejando la segunda parte de la temporada 17 con dos contingencias en mente.

“Estoy planeando una temporada y un final que podría funcionar como final de temporada o final de serie “, dijo la guionista a THR el martes. “Estoy planeando ambas contingencias y es difícil y no es ideal. No es donde me gustaría que estuviéramos”.

Vernoff dijo que pidió a los ejecutivos de ABC que la advirtieran sobre el destino de la serie antes de la producción final de la temporada 17.

“Les he dicho que tengo que saber antes de llegar al final lo que estamos haciendo”, comentó. “Porque hay un par de hilos de personajes que cambiarán. Tengo planes para ambas contingencias. O habrá un cierre o construiré algo que me permita tener un poco de suspenso y un hilo para la próxima temporada”.

Por otro lado, la guionista también se refirió a la producción del spin-off de “Grey’s Anatomy” centrado en los bomberos, “Station 19”.

“Ha sido tan complicado y tan difícil volver a la producción durante la pandemia”, dijo. “Estamos furiosos. Realmente no tengo espacio creativo para imaginar lo que podría suceder el próximo año; estoy tratando de pasar esta temporada. Una vez que sepa si esta es la última temporada o no, puedo empezar a intentarlo, imaginar otras cosas. Pero intentar planificar simultáneamente el final de la serie y el final de la temporada, si no es el final de la serie, es como romper dos programas. Para eso tengo ancho de banda. Eso, ‘Station 19’”, terminó.

En la primera entrega de la decimoséptima temporada, Meredith (Ellen Pompeo) fue diagnosticada con COVID-19. A lo largo de los episodios, los espectadores han visto a Meredith en una hermosa playa, que sirve como un lugar en el que está soñando que une la vida y la muerte. Allí, Meredith ha podido reunirse con su difunto esposo Derek (Patrick Dempsey) y su amigo George (TR Knight), además de los personajes de “Grey” que todavía están vivos.

Meredith se despertó brevemente y parecía que se estaba recuperando, solo para sufrir un revés en el final de mitad de temporada, uno que obligó a sus médicos a intubarla, enviándola de regreso a la playa.

El programa regresa con nuevos episodios este jueves. Será solo cuestión de tiempo para saber sobre el futuro que le viene a popular serie “Grey’s Anatomy”.

