Darren McGrady, el que fuera el máximo responsable de la cocina del palacio de Buckingham, guarda en su memoria los divertidos momentos que le brindaron Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex cuando eran niños. De hecho, hay una anécdota que recuerda especialmente.

Al parecer, los hijos de la princesa Diana de Gales no estaban del todo a gusto con algunos de los menús que se servían en el palacio de Buckingham, por lo que un día idearon un muy creativo plan: falsificar una nota de su abuela, la reina Isabel II del Reino Unido, para poder cenar una pizza.

“Guillermo y Enrique amaban las pizzas y las hamburguesas. Les encantaba que les cocinara esos platos”, recordó el chef McGrady en el documental Royal Servants in their Own Words, que se estrenó en la televisión británica el pasado mes de septiembre.

“Recuerdo que una mañana llegué al trabajo y la niñera había pedido pollo asado y muchas verduras verdes. Guillermo o Enrique debieron haber mirado el menú y pensado ‘No queremos eso’”, explicó. “Cuando entré por la noche, había una nota en mi escritorio que decía: ‘Darren, por favor, dale a los chicos pizza para cenar esta noche”, añadió.

La nota la había dejado supuestamente la niñera tras recibir la orden de la reina Isabel II del Reino Unido. Sin embargo, un detalle delató a los jóvenes príncipes: “Miré la nota y pensé: ‘¿Por qué está escrito esto con la letra de un niño de cinco años?’ Y luego me di cuenta de quiénes lo había escrito”.