El actor e imitador Guillermo Rossini dijo sentirse contento tras ser reconocido por el Ministerio de Cultura con la distinción Personalidad Meritoria de la Cultura.

“Me encuentro muy feliz y contento con este reconocimiento, es una distinción a la comicidad porque es una forma de cultura, el hacer reír al pueblo y que nos reciba siempre con alegría en medio de tantos problemas. Además, agradezco al Ministerio de Cultura porque me lo dan en vida y me emociona mucho”, precisó Guillermo Rossini al diario Trome.

Rossini recordó que la primera imitación de un político que realizó fue al presidente Manuel Prado. “Tengo 62 años de vida artística pues empecé en 1959, trabajando en el hipódromo que había en la residencial San Felipe de Jesús María y hacía algunas imitaciones de los políticos, cosa que en ese momento nadie hacía. El primero fue del presidente Manuel Prado, luego con Bedoya Reyes y muchos otros, pero siempre con mucho respeto y altura”, recordó.

El artista peruano señaló que a sus casi 89 años siente que ha ‘cumplido’ y que se retira ‘feliz’ tras haber participado en muchos programas cómicos.

“Yo creo que he cumplido, a mis casi 89 años he podido trabajar bastante. Además, aún la pandemia se mantiene y creo que debemos estar, al menos, un par de años cuidándonos. Ya estoy vacunado, pero igual se debe cumplir el distanciamiento y no me gusta mucho el Zoom, yo prefiero sentir el cariño del público en vivo. Pero estoy feliz de haber participado en muchos programas cómicos y sobre todo de haber formado ‘Los Chistosos’, pues hasta le puse el nombre y ya tiene 29 años al aire”, puntualizó.

Finalmente, Guillermo Rossini reconoció que siempre ha llevado una vida tranquila. “Nunca he estado metido en problemas de cantinas ni detrás de bambalinas, siempre he tenido una vida feliz y correcta. En la calle siempre recibo el cariño del público, me abrazan, me besan”, acotó.

