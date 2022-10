La lucha contra la violencia a la mujer es un deber de todos. El director de cine Gino Tassara logró convencer a los más conocidos periodistas y conductores de programas informativos a sumarse a ser parte del elenco de la película “Reinas sin corona”, que busca sensibilizar a la sociedad contra los casos de feminicidio y maltrato a la mujer.

Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz, Karina Loayza, Paola González, Romina Caballero, Jessica Roca, Juan Carlos Alcántara y Álvaro Pérez son los periodistas que aparecen en la nueva producción de Sinargollas que se estrenará el 30 de marzo de 2023.

“Desde ‘Utopía, la película’ me gusta que los periodistas en mis películas sean reales profesionales de la pluma. En ‘Utopía…’ algunos me dijeron no, pero luego que vieron a Daniel Castillo, me dijeron, pucha debí aceptarlo. Esta vez para ‘Reinas Sin Corona’ ha sido más fácil, todos super colaborativos. Solo hubo una conductora que nos dijo sí, y luego no. Pero están los que tienen que estar”, contó el director Gino Tassara.

“¿Si les di algunos tips para actuar? Solo les dije, informen como saben hacerlo, con naturalidad, y con esa pasión que le ponen en el día a día. No ha sido difícil grabar con ellos, Melissa Peschiera, Gunter Rave, Katya Cruz, Karina Loayza y todos los que aparecen fueron super profesionales y les estoy agradecido por el apoyo a esta película”, acotó Tassara.

“No sé si fue la primera película para ellos, creo que sí. Para Gunter y Melissa es la primera vez que los veremos en la pantalla grande”, finalizó el director de cine.

