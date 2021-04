El spin-off de “How i met your mother” ya está empezando a tomar forma. Esta vez se conoció que Hilary Duff, conocida por su papel de Lizzie McGuire, protagonizará la esperada serie, la cual se llamará “How i met your father”.

La serie fue creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger para la plataforma Hulu en Estados Unidos. Además, será producida por los creadores de la serie original, Carter Bays y Craig Thomas.

Sobre la trama, el portal Deadline señaló que todo girará en todo a Sophie (Duff), una madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció su padre.

“La historia comienza en 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”, se lee en la descripción de la serie.

Por el momento, no se conoce si la historia tendrá alguna relación con la serie original por las aventuras de Ted mosby.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie”, señaló Duff en un comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Love, Victor, la nueva serie Hulu

Tráiler de Love, Victor, la nueva serie Hulu