Tras exponer los mensajes que le envió Anthony Aranda antes del ‘ampay’ con Melissa Paredes, Paula Manzanal reapareció en las redes sociales y sorprendió una vez más a sus seguidores al enviar una indirecta dirigida, aparentemente, a Ignacio Baladán.

La modelo peruana recurrió a su cuenta de TikTok para lanzar un ‘dardo’ contra el chico reality, y a sus otras exparejas, a través de la canción “MAMIII” de Karol G y Becky G.

La popular ‘chica Tulum’ realizó una sensual coreografía de este nuevo tema, y puso la inicial “I” en una parte de la estrofa que quería dedicarle a su expareja.

“No digas te quiero, mejor sé sincero, no digas te amo porque eso fue en vano. Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”, señala la modelo en el clip.

“¿Así o más directa?”, se lee en la leyenda del video que Paula Manzanal compartió en TikTok y que ya cuenta con cerca de 30 mil ‘me gusta’.

¿Indirecta a Fabio Agostini?

Paula Manzanal también colocó la letra “F” en otra parte de la canción dedicada a sus exparejas.

“Ay, yo lo lamento, tu’ gana’ de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo, quedaste bien porque lo mío ni lo cuento”, se le oye cantar a la influencer.

