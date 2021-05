Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más mediáticas en los dos años que estuvieron juntos del 2002 hasta el 2004. Y ahora tras romper con Alex Rodríguez y Ana de Armas, respec­tivamente, podrían haber vuelto. Así lo aseguran varios medios de Estados Unidos.

Un post de la estrella latina en su perfil de Instagram deja vislumbrar de forma indirecta que algo hay, aunque sea solo amistad. La diva del Bronx ha alimentado los rumores al compartir un video y un mensaje que se remonta a la época en que vivió su romance con el dos veces ganador del Óscar.

Jennifer Lopez contó en su publicación que su disco This is me... Then es su favorito sin lugar a dudas. Un álbum que hizo cuando tenía una relación con el actor en el que incluso le dedicó una canción. “Dear Ben”. Una canción que tiene una línea como: “soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”.

Y no solo una canción, sino también videoclip. La exprometida de Alex Rodriguez invitó a su entonces pareja a participar en un video que se hizo popular, “Jenny from the block”. El clip retrataba no solo el acoso de los paparazzi a la mediática pareja, sino también el amor que la pareja sentía en esa época.

“Todos mis discos son muy especiales para mí, pero This Is Me…Then es mi favorito de todos los que he hecho ¡de lejos!”, escribió junto a unas imágenes. Casualidad o no, el detalle de JLo al recordarlo y describirlo como el más especial deja al descubierto su especial cariño con esa etapa de su vida artística.