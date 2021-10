Este sábado a las 9 de la noche en ‘Reinas del show’ se enfrentarán a duelo Vania Bludau y Yolanda Medina para salir de sentencia. Según Isabel Acevedo prefiere que se quede la líder de la agrupación de cumbia de ‘Alma bella’ debido a que Vania Bludau no está al 100% en la competencia.

“Se debería quedar Yolanda porque le pone más punche a la competencia. Vania no ha estado concentrada en la competencia, no está al cien por ciento, no entiendo por qué se limita tanto, de repente ya no quiere seguir en competencia, no está enfocada en el concurso”, señaló Isabel Acevedo.

En la nueva edición de ‘Reinas del show’ también se medirán fuerzas en un esperado versus Brenda Carvalho y Gabriela Herrera, Isabel aseguró que le hubiera gustado participar.

“Me he quedado picona, yo hubiese querido estar en ese versus, hubiese sido un versus de tres. No tengo definido aún porque quién voy a votar, influye mucho la pareja de baile de cada una de las chicas. Le voy a pedir a mi coreógrafo que me aconseje por quién puedo votar”, expresó.

Sobre su participación aseguró estar ensayando seis horas al día para poder todas las coreografías impecables. “Me frustré en algunos ensayos, a mí me gusta tener toda la coreografía impecable, quiero que el baile salga limpio y bonito”, dijo.

“He tenido buenas suegras”

Isabel opinó sobre las declaraciones de Christian Domínguez, quien confesó en ‘América Hoy’, que su mamá no se había llevado bien con todas sus parejas.

“Solo puedo decir que he tenido buenas suegras, todas me quieren. ¿Y mi mami qué tal suegra es? Ella es la mejor suegra del mundo. Mi mamá al principio ha sido estricta con mis parejas, pero eso les ha gustado a los chicos y se han ido ganando su confianza. Y ya con el tiempo, mi mamá aprende a conocer a mi pareja y se convierte en un hijo más para ella”, dijo sin querer ahondar en el tema.

