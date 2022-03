Isabel Acevedo salió al frente para defenderse de las reciente declaraciones que dio Christian Domínguez en “América Hoy”, donde dijo que su relación con la bailarina terminó porque le dio a elegir entre ella y su hijo Valentino, fruto de su relación con Karla Tarazona.

“Quiero terminar con este tema porque me parece superaburrido. Comencé el 2022 con otra energía y planes a futuro y, la verdad, que hablar de este tema siento que me retrocede”, declaró la joven al diario Trome.

Asimismo, la exparticipante de “Reinas del Show” señaló que saldrá a dar su versión para ponerle fin al tema. Además, aseguró que el cantante de cumbia siempre busca “dejar mal a las chicas”.

“De todas maneras saldré a responder porque tiene que haber un final. Creo que también me quedé callada por mucho tiempo, pero ya me cansé, siempre él trata de hacer lo mismo con todas sus relaciones, trata de dejar mal a las chicas, a Vania (Bludau) en su momento la demandó. Él siempre quiere quedar como la víctima, pero ahora saldré a hablar”, aseguró la joven desde Arequipa, a donde viajó con su pareja, el empresario Rodney Rodríguez.

¿Qué dijo exactamente Christian sobre el fin de su romance con la popular ‘Chabelita’?

En la emisión del lunes de “América Hoy”, Christian Domínguez manifestó que Isabel Acevedo le dio a elegir entre su hijo o ella.

“Mi relación (con Isabel) acaba porque me da a escoger estar con mi niño o (da a) entender que no voy a estar cerca de mi niño si tengo una vida con ella. Ese día murió todo y si no lo dije en su momento fue por caballero”, sostuvo el cantante sorprendiendo a sus compañeras.

“Definitivamente, no hay punto de comparación... Ese día murió. Tu no puedes cambiar tus sentimientos en un día, el sentimiento hacia un ángel, hacia mi hijo nunca va a cambiar”, agregó Domínguez, quien se mostró alterado durante su declaración.

