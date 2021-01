Ivana Yturbe señala que Luciana Fuster y Samahara Lobatón no serían invitadas a su boda con Beto da Silva | VIDEO La modelo confesó que Fuster y su futuro esposo no se llevan bien. Además, comentó que no sabe si Lobatón podría acudir a la ceremonia por su nueva etapa de mamá.

Ivana Yturbe afirmó que no invitaría a Luciana Fuster y Samahara Lobatón. Luego dio las explicaciones. (Foto: Captura de América TV / Instagram @lucianafuster / @sam_lobaton_klug). Redacción Mag Ivana Yturbe se encuentra feliz por su boda civil con el futbolista Beto da Silva, evento que se celebrará el 16 de febrero en La Molina. Ella se animó a dar algunos detalles de su lista de invitados a su matrimonio. La modelo afirmó que la ceremonia solo contará con algunos invitados por las restricciones del Gobierno por la pandemia del coronavirus (COVID-19). en una reciente entrevista a “En boca de todos”, Yturbe afirmó que no invitaría a Luciana Fuster y a Samahara Lobatón Klug. Cuando le colocaron la foto de Fuster, ella afirmó que sí la invitaría, pero que no tiene una buena relación con su futuro esposo. “Los invitados tienen que ser con quienes los esposos se sientan bien”, señaló Tula Rodríguez. “Mmm, bueno, en realidad no”, sentenció Yturbe entre risas. Ivana Yturbe no invitaría a Luciana Fuster Del mismo modo, se le consultó si invitaría a Samahara Lobatón Klug, con quien tuvo una fuerte amistad antes de conocerse que salió con Jefferson Farfán. “A Samahara yo la invitaría, pero no sé si le darán permiso. Así que...”, sentenció la modelo. Ivana Yturbe no invitaría a Samahara Lobatón Cabe resaltar que su lista sí incluyó a personajes como Brunella Horna y Richard Acuña, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, André Carrillo y su esposa, Carlos “Cachaza” Reali y Rafael Cardozo, y Edison Flores con Ana Siucho. VIDEO RECOMENDADO Ivana Yturbe afirma que cambiará su apellido por el de Beto da Silva Ivana Yturbe afirma que cambiará su apellido por el de Beto da Silva

