Las cámaras de “Magaly Tv, La firme” captaron a Jackson Mora cenando con otra mujer a pocos días del cumpleaños de su novia, Tilsa Lozano. Sin embargo, lo que llamó la atención es que el empresario solo compartió una imagen en la que se le ve cenando con amigos la misma noche.

Al ser consultado por el reportero del programa de “la urraca”, Mora negó haber cenado con una amiga. "Ha sido una reunión de trabajo, no ha sido una reunión con amigos. Con mis amigos ha sido una reunión de trabajo”, señaló tartamudeando.

Sin embargo, al ser consultado por la presencia de la mujer con la que se le ve en los videos, solo dijo que ella pasó por el lugar y la saludó. “No me han visto con nadie, porque he saludado a mucha gente. A muchos amigos que han pasado por ese restaurante que está a 3 cuadras de mi casa”, agregó.

Luego, el reportero le mostró las imágenes grabadas en el restaurante. Es ahí que afirmó que la mujer que lo acompañó es una amiga que conoce de varios años. “Yo he estado en mi mesa, ella ha estado con su amiga y se acercó a saludar... Somos amigos hace más de 15 años. La vi y la saludé. No he salido con ella”, sentenció.

Jackson Mora es captado con otra mujer

Cabe señalar que en abril las cámaras del mismo programa lo vieron con una mujer rubia, y hace dos meses Olinda Castañeda mostró una conversación donde Mora le afirma le contestaba unas historias de Instagram.

Por su lado, Medina señaló que Mora le habría mentido a Tilsa mostrando solo la foto de sus amigos, cuando en la otra imagen se le ve en una mesa para dos.

Mora compartió en sus redes sociales una foto al lado de Lozano. “Por nada del mundo arruinaría lo que tenemos, sé que crees en mi y eso me basta. Es lamentable lo que quiere vender la prensa, te amo y sé que seguiremos con nuestros planes y proyectos, este sábado te engreiré como mi reina que eres, ¡¡te amo!!”, comentó en Instagram.

