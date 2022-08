Jamila Dahabreh se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló que sí tuvo una relación sentimental con el alcalde Álvaro Paz de la Barra, aún esposo de la conductora Sofía Franco.

En conversación con Magaly Medina, la modelo señaló que desea decir la verdad para que ella no quede como la mujer que estaba detrás de él.

“Hasta hace dos semanas, él dijo que me amaba. Aquí el tema es que yo quiero aclarar que teníamos una relación y me molesta”, indicó de manera tajante.

“Para mí es importante que se sepa que yo lo conocí separado, pero sí había pasado poco tiempo del problema que tuvo con su esposa (el 26 de marzo de 2022). Yo lo conozco una semana después. Yo conocí a un hombre que estaba triste, deprimido y en plan de víctima. Eso es lo que me hizo creer en él y todo su entorno”, añadió.

Jamila Dahabreh confirma que sí tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra. (Foto: ATV).

Finalmente, Jamila Dahabreh confesó que Álvaro Paz de la Barra se le declaró en la playa y que conoció a la familia del alcalde.

“Él era súper romántico conmigo y fue poco a poco. Él me pidió que seamos enamorados. Me lo pidió arrodillado y en la playa... No es que haya sido una relación así nomás, fue bonita. Él me presentó a su familia y les agradezco que me hayan abierto las puertas de su casa. Yo comprometí a mi hija, nunca le había presentado a nadie. Esas cosas son las que me molestaron porque ambos nos comprometimos familiarmente”, sentenció.