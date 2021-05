Ha pasado más de un mes desde que Sofía Franco y el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, protagonizaron un incidente que acabó en una comisaría. Sin embargo, el tema sigue dando que hablar, ya que la modelo Jamila Dahabreh fue consultada por un presunto romance con el burgomaestre.

En el programa “Amor y Fuego”, la modelo estuvo como invitada en un enlace en vivo, lo cual fue aprovechado por Rodrigo González y Gigi Mitre para consultarle si salía con el alcalde, pues afirmaron que tienen fotografías como pruebas.

Ante la consulta, la modelo señaló que no sabía de donde sacaban esa información. “Sí lo conozco, pero no he dicho que estoy con él. No sé de donde sale eso”, afirmó.

Asimismo, le preguntaron por hace cuánto tiempo no lo ve. “Hace tiempo no lo veo, ni me acuerdo. (La persona con quien salgo) no es del medio y no voy a decir quién es. Estoy conociéndolo”, señaló la modelo ante la insistencia de los conductores.

Finalmente, Dahabreh afirmó que tiene negocios con María Pía Paz de la Barra, hermana del alcalde. “Nuestras hijas son amigas y nos conocemos hace tiempo. (Sobre el negocio) no les puedo contar. No voy a hablar de mi vida personal”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Franco: Álvaro Paz de la Barra se allanará a la decisión del juez, según Thais Casalino

Sofía Franco: Álvaro Paz de la Barra se allanará a la decisión del juez, según Thais Casalino