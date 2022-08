El programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de cómo se celebró la fiesta de cumpleaños del productor Peter Fajardo. Según se pudo observar, la modelo Jamila Dahabreh fue una de las asistentes y se quedó hasta altas horas de la noche.

La expareja sentimental del alcalde Álvaro Paz de la Barra salió del evento como a las tres de la madrugada junto a un grupo de amigos, entre ellos Mario Irivarren y Mario Bazán.

Antes de llegar a su casa, la modelo y sus amigos hicieron una parada a un restaurante y tras disfrutar de un caldo de gallina, Dahabreh se retiró del recinto con Bazán.

Jamila Dahabreh niega beso con su amigo Mario Bazán. (Foto: Willax TV).

Jamila y Mario tomaron un taxi juntos. Ambos se sentaron en la parte trasera y protagonizaron besos, según el informe presentado por “Amor y Fuego”.

Finalmente, Dahabreh llegó a su domicilio y su amigo Bazán se encargó de pagar el taxi. Ambos bajaron de la movilidad, ella ingresó a su casa y él tomó otro rumbo.

Jamila Dahabreh desmiente que haya besado a Mario Bazán

Jamila Dahabreh llamó al programa “Amor y Fuego” para desmentir que haya besado a Mario Bazán en la parte trasera de un taxi. Ella aclaró que él no ingresó a su casa y que su “amigo” solo la fue a dejar a su domicilio como medida de protección.

“Hay una confusión porque para empezar, Mario (Bazán) no ingresó a mi casa y hay cámaras que lo pueden corroborar. No hay beso, pero sí se me acercó. No tengo nada que ver con él. Solo es mi amigo”, fue el descargo de Jamila.

Ante la declaración de Dahabreh, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ calificó de mentirosa a la modelo: “Acá estoy viendo que te estás besando y me dices que no”.

Cabe mencionar que el programa “Amor y Fuego” evidenció que Mario Bazán tiene una relación sentimental con una mujer que está embarazada de él.