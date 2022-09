La modelo Jamila Dahabreh admitió públicamente que le gustaría participar en la nueva temporada de “El Gran Show”, que vuelve a la pantalla de América Televisión desde este sábado 1 de octubre.

“Me encantaría, pero ahora no sé. Vamos a ver qué pasa, yo estaría muy feliz de participar, me encanta bailar, actuar y todo eso”, dijo al ser consultada si recibió alguna llamada para sumarse al programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

Respecto a si le molestaría reunirse con Sofía Franco en la pista de “El Gran Show”, la modelo resaltó que no se incomodaría con esta situación. “No tengo problemas con nadie, soy profesional. Además, si es trabajo normal”, enfatizó la modelo y diseñadora de moda.

Por otro lado, la modelo aseguró que no “me gustan los problemas, nunca me han gustado los conflictos. Soy de las que prefiere alejarse de alguien antes de estar peleando y menos me gustan los escándalos”.

Jamila Dahabreh confirmó que tuvo romance con Álvaro Paz de la Barra

Meses atrás, Jamila Dahabreh reveló en el programa “Magaly Tv, la firme” que tuvo una relación con el aún esposo de Sofía Franco, cuando este estaba separado con la conductora de televisión.

“Es importante que se sepa que yo lo conocí separado. Había pasado poco tiempo de su primera separación de Sofía Franco. Conocí a un hombre triste, que estaba mal y era víctima”, dijo en el programa de ATV.

La modelo reconoció que se enamoró de Álvaro; sin embargo, la relación no prosperó. “No estoy con el corazón roto, creo que estoy con los ojos abierto. Sí, claro que sí (me enamoré) sino no hubiera seguido con él. Esto me sirve de lección para estar más atenta a los detalles cuando tenga una relación”, remarcó Dahabreh.

