Janet Barboza no pierde la oportunidad de cuestionar a Magaly Medina, con quien tiene una pública enemistad y se ha enfrentado en más de una oportunidad, por lo que ahora salió al frente para asegurar que el motivo de su separación de Alfredo Zambrano ha sido el carácter de la periodista.

En una entrevista que ofreció a un medio local, la conductora de “América Hoy” manifestó que no le sorprendió la noticia de la ruptura “porque ya había rumores hace mucho tiempo”. “La imagen de que ella nos vendía un matrimonio perfecto no era real”, indicó.

“Cuando una persona se muestra tan feliz en sus redes, algo esconde. Solo era una imagen, porque por dentro eran temblores”, agregó para luego indicar que la periodista es una persona “tóxica” y que seguramente eso debió “agotar” al notario y por eso “la dejó”.

“Ella vivía una farsa y eso se cae. El hombre se cansó de aguantar a una persona tóxica, nociva y dijo: quiero realmente vivir. Él hace tres semanas agarró sus maletas y se fue a Europa a vivir su soltería”, precisó la popular ‘Rulitos’

Barboza refirió que la unión de Magaly Medina y Alfredo Zambrano “era una farsa, todo era una mentira”. “Ha fracasado en su matrimonio. Yo tengo entendido que a los 6 meses de casarse ya la cosa no estaba muy bien, imagínate. Antes del matrimonio la cosa no funcionó y, aún así, su sueño era vestirse de blanco, ser la esposa de alguien”, explicó.

La animadora también aseguró que probablemente el notario “no quiera regresar” con la ‘Urraca’. “Le costó mucho tomar esa decisión, alejarse de una persona difícil, complicada y una mujer que sale a destruir a las mujeres en televisión nacional. Está tomando ella una cucharada de su propia medicina”, dijo.

Para Janet, el hecho de que Medina no se haya quebrado en vivo al dar la noticia tiene una explicación: “No tiene que llorar delante de nosotros, yo no sé si el champagne que tanto le gusta le estará sirviendo de consuelo, que pruebe varias botellitas si le sirve de algo”.

Finalmente, la presentadora manifestó que Alfredo Zambrano “se liberó, yo que él canto ‘Me liberé’, no tenía una mochila sino un saco de pura toxina” e indicó que él “es joven, tiene sus recursos y aunque no los tuviera tiene derecho de enamorarse, a empezar con una persona que le sume y le llene de buena energía”.

