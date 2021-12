La conductora de ‘América hoy’ Janet Barboza reveló, durante la última emisión del magazine de las mañanas, que su excompañera Melissa Paredes ha vuelto a seguirla en Instagram tras alejarse de ella por la dura entrevista que le hizo al protagonizar un ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Estas declaraciones se dieron cuando Janet Barboza estaba a punto de presentar la categoría a ‘La chismosa del año’ del premio ‘Hércules de Oro’ que da ‘América hoy’. Barboza advirtió a la producción que no la pagan en la terna porque ella solo se ha dedicado a informar.

“Si me dan a mí el premio me voy a molestar con el equipo de producción e imagino que no les va a gustar verme molesta... Les aviso, les anuncio porque yo he comunicado, nunca les he dicho nada que no sea la verdad”, manifestó fastidiada la experimentada conductora.

A lo que Ethel Pozo confesó nunca haberla visto molesta. “Solo una vez tuvo con Melissa Paredes un altercado, sí lo vi... fue por un vestido, algo pasó”. Sin embargo, para sorpresa de todos sus compañeros de conducción, Janet Barboza aseguró que jamás ha peleado con la exMiss Perú.

“Con Meli no (he peleado)”, señaló Barboza. De inmediato, Edson Dávila le refutó: “Si usted la odiaba, las cosas como son, por eso ya no la tiene en Instagram, está bien bloqueada del Instagram”. Y Janet aclaró: “No porque Meli ya me está siguiendo otra vez, porque Meli es una mujer madura y se ha dado cuenta de que finalmente no tenía nada que ver conmigo, yo simplemente hice (mi trabajo)”.

Pese a sus declaraciones y en una rápida revisión de las personas a las que Melissa Paredes sigue em Instagram, no estaría la conductora Janet Barboza, los que sí están en su lista son Ethel Pozo y Edson Dávila.

